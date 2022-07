Surprise à l'Antwerp: Maxime Biset va rechausser les crampons !

L'ancien défenseur du Great Old et de Westerlo était assistant de Priske.

Maxime Biset, 36 ans, va rechausser les crampons. L’ancien adjoint de Priske a passé des tests physiques à l’Antwerp et sera un joueur de l’équipe U23 en Nationale 1. Il y sera aussi adjoint du T1 des Espoirs qui est Gill Swerts.

Depuis l’arrivée de Mark Van Bommel, il n’y avait plus de place pour Biset dans le staff de l’Antwerp et après un an d’inactivité, le défenseur va reprendre son rôle de joueur. Gazet Van Antwerpen annonce qu’il fera office de joueur d’expérience, c’est-à-dire qu’il ne pourra pas jouer avec l’équipe A.