La Lazio perd son gardien, qui part vers la Premier League

Le portier s'est engagé librement pour une écurie anglaise.

Libre de tout contrat, Thomas Strakosha (27 ans) passe de la Lazio de Rome à Brentford. Le gardien albanais s'est engagé pour les 4 prochaines saisons chez les Bees.

"Je suis heureux que nous ayons réussi à signer un gardien de premier plan. Il a été numéro un à la Lazio pendant longtemps, ce qui est très impressionnant. Il a joué en Serie A et en compétition européenne et apportera cette expérience avec lui. Il correspond à notre modèle de gardien de but et arrive dans un bon environnement avec David Raya et Matthew Cox qui se poussent mutuellement chaque jour", a déclaré le coach danois de Brentford Thomas Frank.

La Lazio perd donc en quelques jours deux de ses gardiens, après le retour de Pepe Reina à Villarreal.