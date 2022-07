🎥 Le Club de Bruges dévoile avec humour son nouveau maillot Home

Comme prévu, le Club de Bruges a présenté son nouveau Home kit. Toujours désigné par Macron, la vareuse reste dans les couleurs classiques du club. Du pur "Blauw en Zwart".

Les Brugeois se sont même permis une petite blague, en titrant la vidéo par "Au cas où vous l'aurez manqué", en référence à la divulgation par erreur ce jeudi du Home kit par le jeune Abakar Sylla sur les réseaux sociaux. Ils ont même profité pour en remettre une couche en republiant la photo, supprimée par le joueur peu de temps après sa bévue.

In case you’ve missed it: our new Home Kit! 😉 đŸ””âš« #TwoColoursOneFamily



