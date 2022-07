Christoph Daum pense que De Ketelaere peut rester à Bruges : "Il n'a pas encore à courir derrière l'argent"

L'ancien coach des Brugeois a donné son avis sur la situation du jeune talent.

Tandis que l'AC Milan était pressenti pour l'enrôler, Charles De Ketelaere est toujours un joueur du Club de Bruges. Un départ est-il, au final, nécessaire ?

Interrogé par le Nieuwsblad, l'ancien coach des Brugeois Christoph Daum pense que CDK peut encore rester une saison au Jan Breydel. "On ne sait jamais exactement quand est le bon moment, mais je pense qu'il faut parfois être patient dans la planification de sa carrière", considère-t-il. "Il est l'un des meilleurs joueurs de son équipe et du football belge. Au Club, il jouera tout, même en la Ligue des champions. Après, il pourra aller à la Coupe du monde et peut-être que d'autres matchs européens suivront."

"En ce qui me concerne, il n'a pas encore à courir derrière l'argent. Il ne le fait pas non plus, car son choix sera sportif. Je ne peux qu'espérer que, s'il franchit le pas, il commencera immédiatement à jouer."