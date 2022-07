Adem Zorgane vers la Premier League ?

Adem Zorgane, qui avait prolongé son contrat au Mambourg au début du mois, serait dans le viseur de Wolverhampton d'après O Jogo.

Le quotidien portugais annonce un accord imminent entre le Sporting et les Wolves, qui auraient formulé une offre de près de 8 millions pour le médian algérien.

Un contrat de cinq ans attendrait Zorgane dans la formation de Leander Dendoncker.

🚨Wolves have reportedly made a offer of 8M for Sporting Charleroi midfielder Adem Zorgane, this is apparently very likely to be agreed and the player will sign on a 5-year deal.



(According to @ojogo)#wolves #wwfc pic.twitter.com/6YnXGUQawJ