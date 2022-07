Officiel : Thomas Didillon rejoint Philippe Clément à Monaco

L'ancien gardien du Sporting d'Anderlecht est prêté une saison par le Cercle de Bruges.

La collaboration entre le Cercle de Bruges et l'AS Monaco se poursuit. Les pensionnaires de Ligue 1, après Breel Embolo et Takumi Minamino, enregistrent leur troisième recrue en la personne de Thomas Didillon. L'ancien gardien du Racing Genk et du Sporting d'Anderlecht est prêté une saison par le Cercle de Bruges.

"Je suis fier de rejoindre l’AS Monaco, l’un des clubs les plus iconiques et performants en Ligue 1 et de retrouver le championnat de France. Je suis reconnaissant envers les dirigeants de m’offrir l’opportunité de prendre part à ce projet enthousiasmant du Club et je souhaite faire profiter de mon expérience à mes nouveaux coéquipiers avec qui j’ai déjà la chance d’évoluer plusieurs semaines. J’ai désormais hâte que nous disputions nos premiers matchs officiels !"