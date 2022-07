Ronny Deila évoque Dönnum et le mercato estival : "Il est déterminé à réussir au Standard de Liège"

La recrue la plus onéreuse du mercato estival de l'année dernière (1,5 million d'euros) n'était pas parvenue à s'imposer ni à s'acclimater en bord de Meuse. Mais l'arrivée d'un compatriote au poste de d'entraîneur principal pourrait changer la donne.

Ronny Deila semble compter sur Aron Dönnum pour la saison à venir. "Il est très motivé. Je le connais fort bien en tant qu'homme et en tant que joueur. C'est un super garçon. Il s'entraîne dur chaque jour pour démontrer l'étendue de ses qualités. Il est de plus en plus fit et n'a aucun problème de rythme étan donné que le championnat norvégien s'est prolongé plus tard. Lors de notre dernière rencontre amicale face au Borussia Mönchengladbach, il a montré de belles choses. Il est déterminé à réussir ici au Standard de Liège", a confié le technicien norvégien en conférence de presse.

L'entraîneur principal du matricule 16 a ensuite évoqué le mercato estival. Jusqu'à maintenant, les Rouches n'ont enregistré qu'un seul transfert entrant, à savoir celui de Noah Ohio en provenance du RB Leipzig. "Aurais-je un renfort voire plusieurs très prochainement ? Une question qui sera posée plusieurs fois jusqu'au 6 septembre", a souligné en souriant l'ancien coach du Celtic. "Je ne sais pas encore. C'est très compliqué, mais je peux vous assurer que nous travaillons dur et sérieusement. Nous travaille sur plusieurs dossiers mais comme toujours, c'est souvent une question d'argent mais aussi de moment. Nous progressons jour après jour", a conclu Deila qui attend vraisemblablement l'arrivée de Fergal Harkin (le 3 août) avec impatience.