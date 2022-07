Noah Ohio explique pourquoi il a rejoint le Standard : "Vincent Kompany était déçu"

Le joueur âgé de 19 ans a rejoint les Rouches en provenance du RB Leipzig cet été. Après les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Autriche, le buteur va découvrir un nouveau championnat.

Noah Ohio n'a pas réfléchi longtemps quand le Standard de Liège est venu frapper à sa porte. "Le projet du club m'a directement séduit, puis c'est surtout le coach qui m'a poussé à signer ici. J'avais plusieurs options pour retourner en Angleterre ou rester en Allemagne. Ronny Deila a été très honnête et m'a convaincu de rejoindre le Standard. Nous allons tout faire pour que le Standard retrouve la place qu’il mérite", a confié la première recrue estivale des Rouches qui était suivi de près par Burnley et Vincent Kompany. "Je lui ai parlé et l'ai informé du choix que j'avais fait. Il n'était pas trop content, mais mon choix était fait. Le Standard de Liège est l'endroit parfait pour passer à l'étape suivante dans ma carrière", a précisé l'ancien joueur du RB Leipzig.

Prêté il y a deux saisons du côté de Vitesse, Ohio a côtoyé un certain Loïs Openda en Eredivisie. "Un bon ami avec qui j'ai discuté et qui m'a donné des conseils. Il m'a dit que le Standard est un grand club qui possède des fans merveilleux", a-t-il ajouté avant d'évoquer la Jupiler Pro League. "Un championnat où les jeunes joueurs reçoivent leur chance. Les coachs leur font confiance et sont patients. C'est l'une des raisons qui m'a poussé à rejoindre le club."

© photonews

Arrivé il y a deux semaines, le joueur âgé de 19 ans a livré ses premières impressions. "Mon feeling a été bon dès le premier jour. Les joueurs et le staff m'ont très bien accueilli. L'expérience à Sclessin avec les fans a été incroyable lors du match contre La Gantoise. Dommage pour le carton jaune que je prends. Je ne suis pas encore à 100% physiquement, mais je me sens mieux chaque jour qui passe. Le but n'est pas de brûler les étapes, le coach et le staff savent où j'en suis physiquement. Je veux aider l'équipe au maximum et les buts viendront", a conclu le Néerlandais.