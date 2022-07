Bruges cède définitivement David Okereke en Serie A

Recruté pour une somme faramineuse, le Nigérian n'aura pas confirmé.

David Okereke (24 ans) n'est désormais plus un joueur du Club de Bruges. Recruté en 2019 à la Spezia pour plus de 8 millions d'euros, l'attaquant n'aura jamais été régulier. 11 bus en 35 matchs la première saison, puis une seconde année bien plus compliquée avec seulement 4 petits pions.

L'année dernière, lors de son prêt à Venezia, Okereke avait scoré à 7 reprises en Serie A. Un championnat où il continuera d'évoluer puisqu'il a été cédé définitivement au promu, Cremonese. Les informations quant aux modalités du transfert et la durée de son contrat en Italie ne sont pas encore connues.