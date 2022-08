En Premier League, les joueurs ne mettront plus le genou à terre avant chaque match

L'ensemble des capitaines des équipes de Premier League, en concertation avec les joueurs, a décidé que le genou à terre ne sera plus autorisé avant chaque match, mais bien lors de certaines occasions, explique le communiqué du championnat anglais.

"Les joueurs s'agenouilleront lors de la première journée de la saison, lors des matchs consacrés à la lutte contre le racisme en octobre et en mars, lors des matchs du Boxing Day après la fin de la Coupe du monde, lors de la dernière journée de la saison et lors des finales de FA Cup et de l'EFL Cup", précise le communiqué.

Ahead of the new season, #PL club captains have reaffirmed their commitment to fighting racism and all forms of discrimination.



The players have decided to use specific moments during the upcoming campaign to take the knee. #NoRoomForRacism



