Officiel : Deinze signe un ancien gardien du Barça

Deinze poursuit son ambitieux mercato en accueillant un gardien passé par plusieurs grands clubs espagnols.

Deinze signe Adrian Ortola (28 ans). Le gardien signe en provenance de Girona et s'est engagé pour une saison avec une année supplémentaire en option.

Terminant sa formation chez les jeunes de Villarreal, Ortola est recruté en 2013 par le FC Barcelone. Il a ensuite été prêté à Alavés et au Deportivo La Corogne. En 2019, il quitte le Barça et rejoint Tenerife. L'année dernière, il quitte Tenerife et choisit Girona. Il compte près de 120 apparitions en D2 espagnole, 13 apparitions en Copa del Rey et 2 matchs joués en Liga avec Alavés.