Bas Dost est de retour après une période difficile au Club de Bruges : "Les gens me traitent avec respect ici"

Bas Dost est de retour. L'attaquant est entré en jeu et a aidé son équipe à remonter un déficit de 2-0 pour obtenir un match nul 2-2 contre le RKC Waalwijk. Si cela dépend de Dost lui-même, ce n'est que le début.

"C'est bien que nous prenions un point, mais nous voulions gagner", a conclu Dost auprès d'ESPN. Bien que le résultat à Waalwijk soit décevant, Dost est très heureux d'avoir choisi le FC Utrecht. "J'ai bien réfléchi : qu'est-ce que je veux encore ? Et maintenant je suis très heureux d'avoir choisi le FC Utrecht. Les gens me traitent avec beaucoup de respect ici. J'y prends beaucoup de plaisir et les buts viennent naturellement", a souligné l'ancein joueur du Club de Bruges, qui a été applaudi par les supporters. "C'est la vie d'un attaquant. Si vous marquez des buts, vous êtes aimé. J'ai trouvé ça merveilleux. Je suis venu ici pour une raison et je ne suis pas satisfait avec dix buts. J'ai un objectif, mais je ne vais pas le partager avec tout le monde."

Dost a joué 45 minutes maintenant, mais ce sera bientôt plus. "Si je m'entraîne à nouveau pendant une semaine entière, je m'attends à faire plus de minutes", a déclaré l'attaquant, qui a marqué pour ses débuts, sans surprise.

Depuis qu'il a quitté le SC Heerenveen pour l'étranger, il a toujours marqué dès son premier match. D'abord avec le VfL Wolfsburg, puis également avec le Sporting Lisbonne, l'Eintracht Francfort et le Club de Bruges. Aux Pays-Bas (au FC Emmen, Heracles Almelo et SC Heerenveen), Dost n'a jamais réussi à marquer pour ses débuts, mais au FC Utrecht, il a immédiatement marqué.