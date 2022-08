Pierre Dwomoh reversé dans l'équipe B de l'Antwerp : "La porte n'est pas fermée"

Malgré son talent indéniable, Pierre Dwomoh ne parvient pas à faire son trou au sein du club anversois.

Auteur de belles prestations lors des Play-Offs de la saison dernière ainsi qu'en Europa League, Pierre Dwomoh a laissé sa carte de visite au public anversois. Cependant, le milieu de terrain de 18 ans ne fait pas partie des plans de Mark Van Bommel cette saison. Selon Het Nieuwsblad, la porte n'est pas encore définitivement fermée, mais son attitude devra changer s'il veut réintégrer le noyau A.

Selon l'entourage du joueur, l'Antwerp ne tient pas ses promesses, et ne permet pas au joueur de continuer à se développer de la meilleure manière possible. Compte tenu de la situation actuelle et de l'abondance de milieux de terrain au Great Old, le joueur acheté 2M € à Genk la saison dernière et toujours sous contrat pour quatre ans pourrait être prêté.