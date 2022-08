Mazzu voit les pièces du puzzle s'assembler : "Stroeykens? Je voulais le récompenser"

Felice Mazzu avait de nombreuses raisons d'être satisfait après la victoire au Stayen. Son système se met bien en place à Anderlecht.

Le RSCA affichait un visage bien plus offensif ce dimanche à Saint-Trond. "Notre jeu en première période était très plaisant, et en seconde très mature. Le plus satisfaisant pour moi, c'est que le système que nous souhaitons implémenter reste bien visible en possession comme en perte de balle", se réjouissait Felice Mazzù après la large victoire (0-3).

"Nos défenseurs étaient bien en place, sortaient bien le ballon. Yari et Rafa étaient très bien positionnés, et aussi bien plus faciles à aller trouver", pointe le coach anderlechtois. Refaelov, Silva et Stroeykens, entrés avec réussite contre Paide, débutaient le match. "J'ai voulu récompenser Mario Stroeykens. Il était bien rentré et je voulais lui montrer que je crois en lui. Il a fait beaucoup de belles choses aujourd'hui, il aurait pu marquer", se réjouit Mazzù.

Au détriment de certains, comme Esposito, et même Ashimeru placé en tribunes. "Je dois faire des choix. Je me doute que Sebastiano n'était pas ravi aujourd'hui, mais il garde la bonne attitude".