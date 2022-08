Philippe Clement fier de l'attitude affichée par ses joueurs : "Un état d'esprit irréprochable"

L'ASM s'en est finalement bien sorti face à Rennes au stade Louis II.

Monaco vit un passage un peu compliqué, peu après son élimination par le PSV de la course à la Champions League, l'ASM voulait se reprendre face à Rennes, mais était rapidement réduit à dix après un quart d'heure.

La formation d'Arthur Theate et Jérémy Doku menait au score mais a finalement offert l'égalisation à Embolo, suite à une boulette de son gardien.

En conférence de presse, Philippe Clement s'est dit fier de ses joueurs : "Il y a beaucoup de bonnes choses à retenir. Mais je suis ambitieux et je veux gagner tous les matchs. Je regrette le carton rouge donné à Youssouf Fofana dès la 15e minute, que je trouve sévère. Après ce coup du sort, les joueurs ont su faire preuve d’un état d’esprit irréprochable et d’une grande solidarité."

L'erreur du portier breton n'est pas l'unique raison de l'égalisation, le Belge a tenu à pointer le travail derrière ce but : "Nous avons su réagir mentalement avec plusieurs occasions et avons enfin été récompensés par un but sur un pressing haut. Le niveau physique était également très bon après avoir disputé 120 minutes cette semaine à Eindhoven. Ils savent donc pourquoi ils se sont entraînés très durement pendant la préparation."

Disasi (33e) manquait pourtant un penalty pour les Monégasques : "Axel a pris ses responsabilités. Je l’ai vu bien les tirer ces derniers mois à l’entraînement. Vous savez, d’autres avant lui en ont raté. Mais malgré cet échec, il a su relever la tête. Pour moi, c’était le meilleur sur le terrain. Je suis donc très content de son match et le penalty est déjà oublié."