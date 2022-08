🎥 Sergio Gomez fait ses adieux à Anderlecht : "Mauve un jour, Mauve toujours"

Cela ne faisait plus aucun doute : Sergio Gomez (21 ans) quitte le Sporting d'Anderlecht et rejoint Manchester City. Le transfert a été officialisé ce mardi.Un crève-coeur pour les supporters mauves, qui auront vibré le temps d'une saison au fil des excellentes prestations du sympathique Espagnol.

Pour Anderlecht, le club, les joueurs, le staff, les fans, Gomez a écrit quelques mots sur son compte Twitter.

"Il est difficile de dire tant de choses en si peu d'espace", commence-t-il. "Il est difficile d'aimer autant en si peu de temps. Vous y êtes parvenus. Merci au RSCA, aux coéquipiers, au personnel et à tous ceux qui font partie de ce club de m'avoir accueilli comme vous l'avez fait il y a un an et pour tous les souvenirs que nous avons construits."

Il a également tenu à remercier son ancien coach Vincent Kompany, qui l'a lancé directement dans le grand bain, et les fans. "Mention spéciale à "Vinny", merci coach pour votre confiance et votre aide depuis le premier jour, et aux fans. Chanter votre nom au Lotto Park, ces tribunes mauves et ce soutien inconditionnel à travers le pays resteront toujours gravés dans mon cœur. Vous êtes les meilleurs."

"Je pourrai toujours regarder en arrière et dire avec fierté que je suis l'un d'entre vous. Parce que Mauve un jour, Mauve toujours", conclut-il ces émouvants adieux.

