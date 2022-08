Jean-Luc Dompé va quitter Zulte Waregem

L'ailier français avait rejoint Zulte Waregem en 2020 en provenance de La Gantoise.

Après la France et la Belgique, Jean-Luc Dompé va découvrir l'Allemagne. Le Français va rejoindre Hambourg, selon Bild. Le club de Bundesliga 2 est d'accord avec l'ailier depuis un certain temps déjà. Le conseil de surveillance du HSV ayant débloqué vendredi environ 2,5 millions d'euros pour des renforts, les négociations avec Zulte ont pu être lancées et elles semblent désormais quasiment abouties.

L'ailier, attendu dès mardi à Hambourg pour la visite médicale, va signer un contrat jusqu'en 2025 avec le HSV. Le montant du transfert est de 1,5 million d'euros.