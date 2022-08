Vincent Kompany : "Nous devons en tirer des leçons"

Burnley a concédé un nouveau nul face à Blackpool malgré une avance de deux buts.

Vincent Kompany a vu ses troupes se faire remonter deux buts à domicile face à Blackpool. Le club relégué de Premier League menait 3-1 avant de concéder le nul 3-3.

Burnley compte six points sur quinze en ce début de saison et n'a toujours pas gagné à domicile : "Il y avait une trop grande différence entre notre première et notre deuxième mi-temps. La première mi-temps a été l'une des meilleures jusqu'à présent, mais en seconde période, nous avons vraiment eu du mal pour la première fois. Nous devons retrouver une constance dans les matches", a analysé le Belge sur le site du club.

"Nous devons en tirer des leçons. Nous devons accepter les moments où les choses ne se passent pas comme prévu", a conclu l'ancien Diable Rouge qui se prépare pour un déplacement à Shrewsbury en League Cup.