William Balikwisha, l'éclaircie dans la grisaille liégeoise

Aligné d'entrée de jeu contre OHL dimanche dernier, le joueur âgé de 23 a livré une bonne prestation malgré la défaite des siens. En cas d'absence ou de départ d'Amallah, il a prouvé qu'il pouvait être une bonne alternative au poste de meneur de jeu.

William Balikwisha a tiré son épingle du jeu et même été l'éclaircie dans la grisaille liégeoise dimanche dernier lors de la défaite du Standard de Liège contre OHL (1-3). Toujours disponible, le milieu offensif a tenté d'apporter des solutions en faisant de bons appels ou en distribuant bien le jeu. Le joueur âgé de 23 ans a même été impliqué dans 30 duels (il en a remporté 18), plus haut total de du matricule 16.

Le grand frère Balikwisha a dû attendre près de quatre ans pour être aligné d'entrée de jeu chez les Rouches. En effet, il n'avait plus été titulaire depuis le 26 septembre 2018. "J'étais heureux de recevoir ma chance, ces 90 minutes m'ont fait plaisir et je pense avoir effectué une bonne prestation. J'ai pu m'exprimer à mon poste. J'ai essayé de créer et d'apporter des occasions. Malheureusement, on n'a pas pris les trois points", a confié celui qui a été élu homme du match par les supporters liégeois.

"On a vu un bon Standard pendant une demi-heure, alors qu'OHL a directement concrétisé ses deux occasions en fin de première période. Il faudra rectifier les petites erreurs et retenir le positif pour la suite. De notre côté, il a manqué ce petit brin de chance pour voir nos opportunités aller au fond", a poursuivi le médian qui avait évolué avec le SL16 FC face au Club NXT lors de la première journée de Challenger Pro League. "Le plus important est de jouer et d'avoir du rythme."

Il y a une semaine et demi, il avait évolué avec le SL16FC face au Club NXT mais contre OHL, dimanche, il a montré qu’il avait du talent et que Ronny Deila pouvait compter sur lui.