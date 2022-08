Mark Van Bommel honnête : "Cela pourrait être meilleur mais nous avons un 15 sur 15"

Après cinq journées de championnat, l'Antwerp est en tête du championnat avec un 15 sur 15. Sur le terrain de La Gantoise, le Great Old n'a pas laissé échapper le match (1-2).

Jeudi, l'Antwerp a perdu pour la première fois de la saison contre Istanbul BB lors du dernier tour de qualification de la Conference League. Une défaite très importante et un coup dur pour le mental. Mais le matricule 1 a redressé la barre avec une victoire à la Ghelamco Arena.

"Je suis heureux que nous ayons montré une bonne réaction après jeudi. Vous gagnez toute une série, vous perdez, vous prenez la porte sur la scène européenne et ensuite vous devez aller à Gand... Les garçons se sont bien battus aujourd'hui", a déclaré Mark Van Bommel lors de la conférence de presse.

Après une première mi-temps, le score final n'a pas bougé après une seconde mi-temps terne. "Il faut se battre et le caractère était présent dans cette équipe pour obtenir la victoire. Nous n'avons pratiquement pas laissé d'occasion."

Pour la première fois cette saison, Mark Van Bommel s'est écarté de son traditionnel 4-3-3 et a opté pour un 3-5-2. "Il faut regarder comment l'adversaire joue, même si on ne peut pas toujours s'adapter. De plus, un match est toujours dynamique, mais vous pouvez voir que nous nous sommes bien entraînés", a déclaré l'entraîneur néerlandais. "Que la seconde moitié soit moins bonne, c'est logique. Nous avons perdu un attaquant et il est automatique de revenir un peu en arrière, même si on ne le veut pas toujours. Notre façon de jouer peut toujours être meilleure, mais dans un match à l'extérieur après une joute européenne, vous ne pouvez pas vous plaindre avec un 15 sur 15", a conclu Van Bommel avec un sourire.