Jordan Torunarigha explique pourquoi il a changé de look : "Maintenant, je peux me concentrer sur le match"

Une métamorphose remarquable. Contre le KV Ostende, Jordan Torunarigha avait encore des dreadlocks. Une semaine plus tard à Chypre, il avait les cheveux courts.

A Ostende, il a reçu une autre remarque de son entraîneur : qu'il n'est pas toujours concentré. "Je pense avoir montré la saison dernière que je peux jouer très concentré pendant longtemps. Cette première mi-temps n'était pas bonne et sur le goal, je n'ai pas très bien défendu. Mais cela arrive même aux meilleurs", a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad.

"De nombreux entraîneurs m'ont déjà critiqué pour cela. Je suis le gars le plus calme sur le terrain. Je ne crie pas sur mes coéquipiers, car cela ne fait que les rendre plus nerveux. Je n'aime pas ça non plus. Je veux les motiver. C'est mon style et je ne changerai jamais."

Après Ostende, les dreadlocks ont disparu. "Le match précédent, contre Westerlo, mes cheveux me frappaient trop souvent dans les yeux. A Ostende aussi. Puis j'ai dû mettre mes cheveux en arrière tout le temps. J'ai donc décidé de le couper. Maintenant, je suis débarrassé de ce problème et je peux me concentrer sur le match."