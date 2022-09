Jan Vertonghen à fond derrière Remco Evenepoel : "J'ai fait ma part du pari"

Tous les yeux de la Belgique sont tournés vers Remco Evenepoel aujourd'hui et demain. Peut-il écrire remporter la Vuelta ?

Il est également très présent à Anderlecht. Jan Vertonghen a fait une proposition hilarante. "Remco, mon pote, je voudrais faire un pari. Quelque chose comme "si tu gagnes la Vuelta, je jouerai au football pour Anderlecht". J'ai fait ma part, comme vous pouvez le voir. Je compte donc sur toi pour continuer et te battre aussi fort que lors des deux premières semaines et demie et ramener le maillot rouge à la maison", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

Yari Verschaeren a joué avec Remco Evenepoel au RSC Anderlecht. Les deux sont également restés de bons amis. "Ces dernières semaines, je lui ai déjà envoyé des messages pour lui dire de continuer de la sorte."

Wouter Vandenhaute, le président du club bruxellois, suit également de près les performances d'Evenepoel. "Ce qui me frappe à chaque fois, c'est le mélange unique d'un mec relax et à la fois concentré qu'offre Remco. Après sa chute en Lombardie, cela l'a amené là où il est maintenant : prêt à gagner la Vuelta. Toute l'équipe du RSC Anderlecht soutiendra Remco ce week-end."