Mbaye Leye sur la sellette ? "Il faut aussi regarder qui nous avons affronté..."

Zulte Waregem n'y arrive pas. Les Flandriens sont ex-aequo avec le Cercle de Bruges en bas de classement.

Le début de saison de Mbaye Leye à la tête de Zulte Waregem tourne au cauchemar. Les Flandriens n'ont gagné qu'un seul match cette saison, le premier ; depuis, le bilan est de 6 défaites et deux matchs nuls. À Gand, Zulte s'est incliné et Zulte est avant-dernier, à égalité de points avec le Cercle de Bruges, lanterne rouge. Mais Leye relativise. Le programme était difficile, rappelle-t-il : "L'objectif cette saison, il est clair : il y a 8 équipes contre lesquelles nous devons prendre des points. Nous en avons affronté deux, et avons été à la hauteur", affirme le coach sénégalais.

L'Essevee a en effet battu Seraing et pris un point au Cercle. "Il faut prendre en compte nos adversaires cette saison. Six de nos adversaires sont dans le top 8 actuellement", pointe Leye. "Dans les semaines à venir, Zulte jouera des adversaires de son calibre. On continue à travailler, mais il n'y a pas encore de pression sur nos épaules". Les semaines à venir seront donc cruciales pour Mbaye et ses joueurs...