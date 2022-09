Jarne Steuckers auteur d'un bon début de saison : "C'était la solution idéale"

Jarne Steuckers a été prêté par le STVV au club néerlandais MVV Maastricht cet été.

En cinq matchs, Jarne Steuckers a marqué deux fois et délivré une passe décisive. Il revit après une saison noire chez les Canaris. "Je me battais depuis longtemps avec une blessure au tibia", raconte le joueur âgé de 20 ans au Het Belang van Limburg. "Je l'ai laissée aller trop loin en jouant encore et encore. Par conséquent, j'ai dû faire face à une accumulation de liquide après une fracture de stress. Cela s'est produit lors de la préparation de la saison dernière. Puis nous avons décidé de prendre notre temps pour que la blessure puisse guérir complètement."

Il a donc été prêté cet été. "Cela a été décidé en consultation avec Saint-Trond après avoir signé un nouveau contrat. J'avais besoin d'un nouveau défi lorsqu'il est apparu que le STVV n'aurait pas d'équipe U23 en D2 Amateurs. MVV s'est avéré être la solution idéale. Maastricht est proche de chez moi et le club me donne la possibilité de rester à l'hôtel après l'entraînement. Je m'amuse vraiment ici."