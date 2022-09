La liste du Portugal, avec Cristiano Ronaldo

Sans doute un grand bol d'air pour la star portugaise, en grande difficulté actuellement à Manchester United.

L'équipe nationale du Portugal a dévoilé ce jeudi sa sélection pour les matchs de Ligue des nations face à la République tchèque (24 septembre) et l'Espagne (27 septembre).

Une sélection où se trouve Cristiano Ronaldo (37 ans). L'attaquant de Manchester United n'a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison avec les Red Devils et aura bien besoin de cette trêve internationale. A noter que Renato Sanches (PSG), Anthony Lopes (OL), Nuno Tavares (OM) ou encore Cedric Soares (Arsenal), qui n'a plus été appelé depuis les barrages pour la Coupe du monde. Pepe (FC Porto), 39 ans, est encore et toujours là.