Un pion essentiel d'OHL prolonge son contrat

Auteur d'un excellent début de saison, Mathieu Maertens a prolongé son contrat à OHL.

Si Oud-Heverlee Louvain pointe à la quatrième place après huit journées et demeure la belle surprise de ce début de saison de Jupiler Pro League, c'est en majeure partie grâce à son véritable chef d'orchestre, Mathieu Maertens. Le joueur de 27 ans a déjà inscrit trois buts et délivré deux passes décisives, et confirme tout le bien qu'on pense de lui.

Son importance dans le onze de Marc Brys, la direction louvaniste l'a également remarquée. Celui qui a disputé 156 rencontres depuis son arrivée à Louvain, en marquant à 37 reprises et en distillant 16 passes décisives depuis son arrivée en 2017 en provenance du Cercle de Bruges vient de prolonger son contrat à Den Dreef pour trois saisons supplémentaires.

Mathieu Maertens pourrait donc disputer neuf saisons avec OHL si son contrat arrive à son terme.