Edward Still le concède : "Cette défaite me rajoute de la pression"

Il flotte comme un petit parfum de galère à Charleroi. Les Zèbres ont enchaîné une seconde défaite d'affilée, prenant encore trois buts.

Charleroi a été victime d'un début de rencontre catastrophique. Westerlo menait en effet de deux buts après...10 minutes de jeu. Et alors que les Zèbres étaient revenus dans le match de manière tardive, un but dans les derniers instants a encore infligé une défaite 3-2 à Charleroi, la seconde en deux matchs. "Nous concédons trois buts sur leurs trois seuls tirs cadrés, c'est frustrant", estime Edward Still après le match dans des propos relayés par La Dernière Heure.

L'entraîneur des Zèbres sera d'ailleurs très honnête au moment d'évoquer la pression ressentie. Alors que Charleroi reste sur un 0/6 (et même un 3/12), le calendrier est difficile (à Anderlecht, contre le Standard). "Je ne vais pas mentir, ces défaites-là me rajoutent de la pression. Tout le club est sous pression. La saison passée, nous étions irréprochables contre les petites équipes et moins bons face aux grands. Ce sera peut-être l'inverse", espère Edward Still. Il le faudra pour sortir la tête haute de l'enchaînement qui arrive après la trêve.