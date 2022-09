On a retrouvé Verschaeren : "Il a été très critiqué, je suis content pour lui"

Yari Verschaeren a enfin ouvert son compteur buts contre le KV Courtrai. Un joli but, qui récompense un bon match dans l'ensemble.

Yari Verschaeren relativisait la passe difficile qu'a vécu le Sporting d'Anderlecht après la large victoire contre le KV Courtrai. "Nous n'avons jamais vraiment douté de nos qualités, on voit le talent qu'il y a dans ce groupe. Mon but ? Cette victoire peut surtout être un point de départ pour l'équipe, c'était important après des semaines difficiles", déclare-t-il après la rencontre. Mais une chose est sûre : Verschaeren était soulagé de ce premier but, qui arrive après 13 rencontres déjà, et alors qu'il n'a pas été repris chez les Diables Rouges.

L'absence de célébration du "Kid" prouve d'ailleurs que la situation lui pesait, et que les critiques l'ont touché. "On a vu un excellent Yari aujourd'hui, je suis très content pour lui, et de son but aussi. Car il a été très critiqué ces dernières semaines. Pourtant, c'est un garçon qui a toujours beaucoup travaillé", affirme Felice Mazzù. Le coach du RSCA évacue cependant l'absence de célébration : "Je ne sais pas. C'est un groupe qui ne montre pas beaucoup ses émotions et il faut faire avec". Cette absence de célébration est aussi une forme de message : c'est encore insuffisant, et cela ne doit être qu'un début. Anderlecht l'espère, en tout cas.