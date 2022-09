Nagelsmann peut souffler malgré le mauvais début de saison du Bayern

L'ancien coach de Leipzig était sur la sellette.

Avec trois nuls et une défaite lors de quatre derniers matchs de championnat, le Bayern Munich connaît une période complexe en Allemagne, de quoi faire naître des premières rumeurs sur un changement d'entraîneur. Mais le directeur sportif du club bavarois Hasan Salihamidzic l'assure : Julian Nagelsmann n'est pas menacé.

"Nous avons parlé avec Julian de plusieurs points concernant notre début de saison, y compris les plus positifs, car il ne faut pas se focaliser sur la défaite à Augsbourg. Il y a eu aussi beaucoup de buts en début de saison et deux victoires sans en encaisser en Ligue des Champions (2-0 contre l'Inter Milan puis le FC Barcelone). Julian et son staff savent exactement quoi faire. Il sait qu'il a le soutien total du Bayern", a assuré le dirigeant dans des propos relayés par le média allemand Sport1.