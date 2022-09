📷 Le maillot du Danemark, avec un message politique sous-jacent, est connu

Le Danemark a révélé son maillot pour la Coupe du Monde 2022. Un design sobre...et fait pour l'être, a annoncé la marque.

Le fabricant de maillots Hummel a dévoilé les maillots du Danemark pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Des vareuses sobres, en rouge, blanc et noir, sans artifices ni fioritures, et pour cause : la marque affirme avoir voulu "atténuer les détails des maillots" afin d'être le moins visibles possible lors d'un tournoi "qui a coûté la vie à des milliers de personnes".

Une belle façon de se faire...de la pub, au final.