L'Union fait comme chez elle à Den Dreef et écrase un OHL méconnaissable

À Louvain, l'Union Saint-Gilloise commence à se sentir chez elle. Elle l'a prouvé en allant dominer OHL, qui n'a pas montré son meilleur visage, c'est le moins qu'on puisse dire.

OHL n'avait plus perdu depuis le 14 août : c'est désormais chose faite, et l'Union Saint-Gilloise a confirmé de son côté sa (très) bonne forme du moment. L'idéal avant un déplacement compliqué à Braga la semaine prochaine. Il faut dire que les Louvanistes étaient méconnaissables ce samedi, passées de bonnes premières minutes : l'USG a des boulevards. Cojocaru se troue sur un corner, sans conséquences d'abord, puis hésite à sortir et laisse Christian Burgess faire 0-1 dès la 11e minute.

Plombé par des offensifs inexistants (Al-Tamari n'est pas dans son assiette) et un Malinov qui perd ballon sur ballon dans l'entrejeu, OHL va prendre l'eau. Pourtant, Gonzalez, qui avait déjà forcé François à une intervention d'urgence, obtient presque un penalty au quart d'heure mais Burgess ne l'a pas touché, semble-t-il. Une décision arbitrale qui change tout : quelques instants plus tard, Teuma récupère un ballon haut et Ismaël Kandouss frappe des...35 mètres. Cojocaru n'aurait pas dû être battu, mais Pletinckx dévie le ballon et trompe son portier (0-2, 20e).

© photonews

Si Al-Tamari frôle le poteau gauche de Moris d'une belle frappe croisée, on est ensuite plus proche du 0-3 que du 1-2 ; Adingra déborde et sert Vanzeir, qui aurait dû conclure. Victor Boniface, profitant d'une sortie approximative de Cojocaru, tente ensuite l'impossible, une frappe presque de sa moitié de terrain, qui atterrit de peu à côté (30e). Le match paraît totalement aux mains de l'Union, qui frissonne cependant quand Lazare Amani, déjà averti, frôle le second carton jaune pour une petite semelle sur Maertens. Mr Lambrechts est généreux, et Lazare sort à la pause.

La seconde période reprendra sur un rythme nettement inférieur, encore ralenti par...la blessure d'un arbitre assistant, remplacé peu avant l'heure de jeu. L'Union, cependant, reste en contrôle et frappe : Boniface s'offre un raid côté gauche et sert Dante Vanzeir, qui n'a qu'à la mettre au fond (0-3, 67e). OHL, qui avait peu avant vendangé un bon coup-franc, est K.O. debout. Le jeune Nsingi sera stoppé par Burgess (75e), seule demi-occasion louvaniste avant le coup de sifflet final ; l'Union enchaîne une cinquième victoire sur les six derniers matchs toutes compétitions confondues, dans ce Den Dreef où elle semble bel et bien à la maison.