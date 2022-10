L'AS Monaco de Philippe Clement enchaîne avec la manière

Quatrième victoire consécutive pour l'AS Monaco en Ligue 1.

La trêve internationale n'a pas coupé l'élan de l'AS Monaco en Ligue 1. Les protégés de Philippe Clement restaient sur un 0-3 à Reims et sur une série de trois succès de rang en championnat, ils sont allés chercher le quatrième, dimanche, contre Nantes, avec la manière.

Et un Wissam Ben Yedder inspiré. C'est Breel Embolo qui a ouvert le score dès la sixième minute, mais c'est l'attaquant français qui a assuré ensuite. Ben Yedder a doublé la mise d'un très joli lob dès la sixième minute et il a inscrit le troisième but de l'ASM à la demi-heure, avant de ponctuer son œuvre sur penalty en seconde période et le FC Nantes a sauvé l'honneur via un autobut d'Henrique.

Large victoire pour l'AS Monaco (4-0) qui grimpe à la quatrième place du classement de Ligue 1 avec 17 unités. Le FC Nantes pointe à la 17e place avec sept unités au compteur.