L'énormissime bourde d'Arnaud Bodart : Lille encaisse au bout d'une minute contre Lyon

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Arnaud Bodart a compliqué la tâche de Lille dès la première minute avec une énorme bourde. Lyon en a profité et mène 1-2.

C'est la catastrophe pour Arnaud Bodart. Le gardien belge, qui ne joue que la Coupe cette saison, a raté son dégagement après une minute de jeu. Le ballon est arrivé directement dans les pieds d'Alfonso Moreira, qui n'avait plus qu'à marquer pour Lyon.

La bourde de trop ?

Cette bourde fait très mal, surtout que Bodart n'a plus la cote à Lille. Cette erreur tombe au pire moment. C'est son quatrième match de la saison et il vient de mettre son équipe en difficulté.

Heureusement, Nathan Ngoy a réussi à remettre les compteurs à zéro. Le défenseur a égalisé avant la demi-heure de jeu, redonnant un peu d'espoir à cette équipe sonnée par son entame ratée.

Mais c'était sans compter sur le talent d'Endrick. La pépite brésilienne prêtée par le Real Madrid à Lyon cet hiver a débloqué son compteur pour redonner l'avantage aux Gones.



Lyon a remporté le match 1-2 et l'erreur de Bodart ne quitte pas la tête des supporters lillois. Pas sûr que l’ancien gardien du Standard soit encore titulaire lors des prochains matchs.