"Je veux partir d'ici" : Steven Defour révèle l'incident qui l'a poussé à quitter Anderlecht

Steven Defour revient sur son passage à Anderlecht et explique ce qui a provoqué son départ du club bruxellois.

Steven Defour explique que ses décisions les plus importantes sont toujours prises en accord avec sa famille. "En dehors du foot, une fois que vous avez une vie de famille, vous prenez toutes les grandes décisions avec votre femme", a-t-il confié dans Het Laatste Nieuws.

Il précise qu'il n'est pas du genre à hésiter : une fois qu'un choix est fait, il ne regarde pas en arrière. C'est avec cet état d'esprit qu'il était passé du Standard à Anderlecht. "Honnêtement, durant la première partie de ma carrière, la controverse ne m'a jamais posé de problème."

À l'époque, il avait confiance en ses qualités et pensait pouvoir convaincre les supporters sur le terrain. Mais avec les années, cela a changé. Il a commencé à chercher moins les conflits.

Pour Defour, les performances sur le terrain dictent la façon dont on reçoit les critiques. "Quand on sent qu'on n'arrive plus à faire taire les gens par ses prestations, on arrête de provoquer." Le milieu de terrain a senti que la dynamique changeait quand les résultats n'étaient plus au rendez-vous.

L'incident lors des play-offs



La situation a fini par exploser lors d'un match de play-offs contre Ostende. "Je jouais pour Anderlecht, j'allais tirer un corner et j'ai reçu une douche de bière de la part de mes propres supporters. Le lendemain, je suis allé voir Herman et je lui ai dit : Je veux partir d'ici", conclut-il.