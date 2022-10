Prychynenko n'est pas inquiet après la défaite de Deinze : "La prochaine fois, nous gagnerons 5-0"

Un match contre le Beerschot reste toujours quelque chose de spécial pour Denis Prychynenko. Le défenseur a dû reconnaître la supériorité de son ancienne équipe.

L'Allemand expérimenté ne s'inquiète pas non plus de la dernière place occupée par Deinze. "Je sais maintenant comment cela fonctionne en deuxième division. Pour la même somme, nous gagnons deux fois maintenant et le Beerschot perd deux fois, puis c'est à nouveau complètement différent. Cela peut aller très vite. Je ne suis pas inquiet pour cette dernière place. J'aime aussi notre nouvel entraîneur. J'espère qu'il restera", a déclaré Denis Prychynenko à Gazet van Antwerpen.

Prychynenko a également reçu des applaudissements de la part des titulaires du Beerschot après la rencontre, mais n'a visiblement pas voulu les remercier de manière exubérante après la défaite. Et il avait une autre blague dans sa manche. "En fait, le score aurait dû être de 0-1 après cette première mi-temps, et non de 1-0. En deuxième mi-temps, ils nous ont tués. Le changement de système et la vitesse de ces jeunes gens nous ont fait du tort. Mais sans ce déficit, nous n'en serions jamais arrivés là et nous aurions eu un match complètement différent. Je n'ai pas été impressionné par ce Beerschot. Au match retour, nous gagnerons 5-0."