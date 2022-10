L'Antwerp s'impose au petit trot contre des Canaris réduits à dix

Un coup de patte de Toby Alderweireld aura été suffisant.

Toujours en tête du championnat, l'Antwerp recevait STVV ce vendredi en ouverture de la onzième journée de championnat. Et dans ce duel, il n'y aura au final eu que trois tournants. Le tout premier, c'est but de Gerkens. Face à une défense trudonnaire qui joue à qui laissera de l'espace dans l'axe, l'ancien Anderlechtois s'infiltre et est surtout parfaitement bien servi par Alderweireld. Gerkens crucifie son ancienne équipe (3', 1-0).

Le deuxième tournant, c'est la carte rouge reçue par Bauer pour un coup volontaire au visage de Janssens: c'est complètement stupide. Du coup, STVV doit se contenter de défendre. Enfin, le troisième tournant est assez malheureux puisqu'il s'agit de la grave blessure de Yussuf, qui a quitté la pelouse sur civière. Frey a lui fait son retour et dès son entrée, il s'en va frapper : Schmidt repousse, mais Scott suit parfaitement pour marquer. Après un VAR interminable, l'arbitre accorde un but annulé en première intention (90'+3, 2-0).

Au final, l'Antwerp s'impose et reste bien évidemment en tête du championnat. Pour STVV, c'est une saison moyenne qui semble se profiler.