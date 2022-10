Edward Still à la fois amer et fier : "Cette victoire du Standard n'est pas méritée"

Le Sporting de Charleroi s'est incliné ce dimanche à domicile contre le Standard de Liège (0-1) lors du choc wallon. Les Rouches s'imposent grâce à un auto-but de Tchatchoua juste avant la pause.

Le Sporting de Charleroi méritait mieux au vu de sa prestation et de sa domination dans un match engagé et rythmé. "Cette victoire du Standard, on a le sentiment qu'elle n'est pas méritée. On est fier de notre prestation à l'image de cette première période de qualité. On a bien défendu et on a eu de bonnes reconversions offensives. Ce but encaissé en fin de première période est un véritable manque de réussite étant donné que ce n'est pas un tir cadré. Mais c'est un test de caractère pour la suite de la partie", a confié Edward Still à l'issue de la partie.

En début de deuxième mi-temps, Badji fait frémir la T4 avec une tentative acrobatique, détournée par Bodart (61e) avant de voir Zorgane prendre un carton rouge après avoir accroché Raskin en retard (67e). "On savait qu'on allait devoir mettre le Standard de plus en plus en difficulté. Les remplaçants sont bien montés au jeu puis arrive ce fait de match avec l'exclusion de Zorgane. Malgré ce nouveau coup, on est parvenu à réagir et à mettre la défense adverse sous pression. On est super fiers et on devait prendre au minimum un point. La tête de Heymans doit aller au fond en fin de partie. Un manque de réussite. Des regrets certainement, mais on va tirer beaucoup de leçons positives de cette rencontre. La hargne et l'envie de gagner étaient là, et elles seront là jusqu'au bout", a prévenu le T1 des Zèbres.