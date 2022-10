Kristof D'haene amer : "En première mi-temps, nous n'étions nulle part"

Après sa brillante victoire face à l'Antwerp, le KV Courtrai n'a pas pu enchaîner face au KRC Genk le week-end dernier.

Le Racing Genk a ouvert le score via Onuachu quelques minutes avant la mi-temps. Un coup franc de Selemani permettait à Courtrai de revenir à égalité. Mais Onuachu décidait du match à dix minutes du terme avec son deuxième but de la soirée sur penalty.

Kristof D'haene a reçu le cuir sur le bras et n'a pas pensé que c'était un penalty. "Je trouve cette phase ridicule, mais cela fait partie du football n'est-ce pas ?" a-t-il déclaré à Sporza après coup. D'haene n'était pas non plus satisfait du jeu des Kerels. "En première période, nous n'étions nulle part, mais après la mi-temps, nous avons montré que nous sommes une équipe raisonnablement bonne en construction."

La semaine prochaine, Courtrai reçoit Zulte Waregem, le dernier au classement. "Nous devons nous appuyer sur cette deuxième mi-temps et nous tourner vers le derby du week-end prochain", a-t-il conclu.