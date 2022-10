Philippe Clement après la déroute en Turquie : "Cela doit nous servir de leçon"

Les Monégasques se sont méchamment pris les pieds dans le tapis ce jeudi en Europa League face au champion de Turquie en titre, Trabzonspor (4-0).

Interrogé après la rencontre, le coach de l'ASM, Philippe Clement, est d'abord revenu sur le premier but gagesque encaissé par ses hommes. "On encaisse un but qu’on ne doit pas prendre. C'est clair pour Alexander Nübel et pour tout le monde."

"Lors des 43 premières minutes, nous avons dominé et avons réalisé de bonnes choses défensivement comme offensivement. Nous avons eu de nombreuses situations mais nous n’avons pas été efficaces. Nous concédons le premier but et nous ne sommes ensuite pas assez attentifs sur le deuxième, malgré une bonne entame de période", a continué le tacticien belge.

"Nous avons ensuite arrêté de jouer collectivement après la pause, alors que cela avait été notre force ces dernières semaines et ces derniers mois", a regretté l'ancien coach du Club de Bruges. "Il faut en tirer les enseignements. Cela nous montre qu’il faut toujours jouer en équipe pour être dominant. Nous sommes une équipe, nous gagnons et nous perdons ensemble. Mais il reste deux matchs et nous avons encore notre destin entre nos mains. C’est à nous de faire le travail."

Monaco pointe, avec 6 points sur 12, à la 3e place de son groupe d'Europa League.