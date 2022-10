🎥 Le but contre son camp de l'AS Monaco qui fait déjà le tour du monde

Les Monégasques de Philippe Clément ont été lourdement défaits sur la pelouse de Trabzonspor, ce jeudi soir (4-0).

Ce jeudi soir, Philippe Clément et l'AS Monaco ont pris le bouillon sur la pelouse de Trabzonspor (4-0). Avec cette défaite, les Monégasques pointent à la troisième place du groupe, à égalité avec leur concurrent du soir (6 unités). Ferencvaros occupe la tête avec neuf points, tandis que l'Étoile Rouge de Belgrade, 3 points, ferme la marche.

Dans cette rencontre comptant pour la quatrième journée d'Europa League, une phase a particulièrement retenu l'attention, avant de débuter un véritable tour du monde des réseaux sociaux : le but contre son camp de Malang Sarr. Le portier Nübel tente d'alerter Caio Henrique sur le flanc gauche, mais le ballon heurte en premier lieu la hanche du défenseur central, avant de finir sa course au fond des filets. Un but gag, tout simplement.