Bryan Heynen heureux de l'état d'esprit genkois après "une exclusion stupide"

Genk a eu chaud à OHL! Les Limbourgeois se sont retrouvés réduits à 10 tôt dans le match, mais ont tenu bon...

Une mi-temps complète à 10, et pourtant, Genk a tenu le zéro et pris les trois points à OHL. Une belle performance dont se réjouit Bryan Heynen : "Ce sont trois points âprement disputés. Avant ce carton rouge, nous avions le contrôle du jeu, des occasions...puis, il y a cette expulsion sur une action stupide, qui arrive dans le foot mais ne devrait pas arriver", regrette le capitaine du Racing Genk. "On s'est alors dit que si on voulait prendre des points, il faudrait redoubler d'efforts".

Ce fut chose faite, avec une prestation collective solide pour garder le score inchangé (0-1). "Tout le monde a fait son travail et bossé pour deux", apprécie Heynen. "Ca a porté ses fruits. Même à 10, nous n'avons pas concédé beaucoup d'occasions, c'est bon pour la confiance".