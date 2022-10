Denis Odoi, la Coupe du monde en ligne de mire : "Il devient meilleur avec le temps, comme le bon vin"

A 34 ans, Denis Odoi impressionne sous les couleurs du Club de Bruges. Il s'est attiré les louanges d'un ancien entraîneur.

"C'est incroyable ce que réalise le Club de Bruges en Ligue des Champions", a déclaré Peter Maes au Nieuwsblad. "Sans stars - au niveau européen, je veux dire."

Une ancienne connaissance du côté de Lokeren a particulièrement impressionné Maes : Denis Odoi. "Il a parfaitement tenu bon. Je laisse généralement les gars tranquilles, mais je lui ai envoyé un message disant : 'Denis, tu es comme le bon vin. Tu ne fais que t'améliorer avec le temps'."

Maes a expliqué l'évolution d'Odoi : "Le fait que Denis ait été mis en doute n'est pas nouveau. Avant, il arrivait qu'il fasse une erreur par match. Il a toujours eu des qualités intrinsèques, mais il voulait montrer à quel point il savait jouer au football et était nonchalant. Cela a maintenant complètement disparu. Il joue de manière adulte et sèche. Cela vient avec l'âge et il a sans aucun doute appris en Angleterre aussi."

Il a cessé de faire des erreurs

"Chapeau qu'il soit devenu une certitude au Club", a continué l'ancien coach d'Odoi du côté du Daknam. "Denis ne fait pas la différence lui-même, mais il rend meilleurs les gars qui doivent faire, eux, la différence. Il suffit de regarder ses longues balles dans le dos de la défense, par exemple pour Skov Olsen."

Si tout se passe bien, Maes pourra se targuer d'avoir l'un de ses anciens joueurs à la prochaine Coupe du monde. Odoi a en effet été sélectionné à 3 reprises avec le Ghana et pourrait bien s'envoler pour le Qatar.