Un partage qui vaut plus qu'un point pour le KVK

De la satisfaction dans l'analyse d'après-match d'Adnan Custovic, qui a particulièrement apprécié la réaction de ses joueurs à Charleroi.

Le KVK était pourtant dans une situation très délicate après 45 minutes. Trois jours après une grosse désillusion contre Zulte Waregem, les Kerels étaient menés 2-0 à la pause, sur le terrain des Zèbres. "Je n'ai pas trouvé mon équipe mauvaise en première période. Mais on a fait beaucoup de petites erreurs, on s'est mis en difficulté et on leur a donné deux buts", estime Adnan Custovic.

Après le repos, les Courtraisiens se sont montrés plus appliqués et plus précis. "Je suis très content de la réaction de mes joueurs. On a été bon en possession, on s'est créé des occasions et on a mis deux buts. C'était un match bizarre, mais encourageant. Revenir après avoir été mené 2-0 à Charleroi, c'est tout bon pour la confiance."

Après deux défaites consécutives et alors qu'ils pointent à la 17e place du classement, les Kerels avaient bien besoin de ce petit boost de confiance. L'objectif, désormais, pour Adnan Custovic et ses troupes sera de sortir de la zone rouge au plus vite...