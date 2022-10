Adrien Rabiot proche de la sortie côté Juventus

L'international français pourrait prendre la porte lors du prochain mercato hivernal.

Avec un contrat se terminant en juin 2023, Adrien Rabiot semble presque certain que son futur ne se jouera pas à Turin. Et la Juventus voudrait faire de la place dans sa masse salariale.

A défaut de le perdre contre rien, les Bianconeri souhaiteraient vendre leur joueur lors du prochain mercato hivernal.

Selon la Gazzetta dello Sport, le Français serait plus qu'intéressé à l'idée de signer dans un club de Premier League et pas n'importe lequel. Le quotidien italien parle de Chelsea en ligne de mire. Il ne s'agirait pas d'un transfert mais d'un échange entre les deux clubs avec d'une part Rabiot et de l'autre Denis Zakaria.