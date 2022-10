La Pro League devrait avoir honte

Un seul supporter du KV Courtrai a fait le déplacement pour un match placé à une heure farfelue.

L’image était dans tous les reportages et sur tous les réseaux sociaux : dans la grande tribune du Stade du Pays de Charleroi réservée aux supporters adverses, quelques drapeaux… et un seul supporter. Pour le coup, l’homme était bien heureux d’être sur place pour voir son équipe prendre un point.

Pour lui ? Un bar avec trois personnes qui devaient le servir et une bonne dizaine de stewards entre l’entrée de la tribune jusqu’aux sièges désespérément vides. Tout cela peut faire sourire, et ce monsieur aura eu son heure de gloire. Mais finalement, de qui se moque-t-on ?

Le match entre le Sporting de Charleroi et le KV Courtrai a été placé à 18 h 45… un mardi. La distance entre les deux villes est de 130 km à la grosse louche, cela fait donc 1 h 15 de trajet si tout se passe bien. Imaginons qu’un supporter a envie d’arriver 15 minutes avant le coup d’envoi, cela veut donc dire que le supporter courtraisien doit quitter de chez lui à 17 h 15 en croisant les doigts par rapport à la circulation.

Franchement, qui a terminé de travailler à 17 h 15 et surtout est chez lui à 17 h 15 frais et disponible pour se taper 130 km pour rentrer aux alentours de 22 h 30 ? On ne va pas se mentir, mais pour le coup, c'est un manque de respect total de la part de la Pro League. Les supporters de Courtrai leur ont bien rendu la monnaie de leur pièce en boycottant la rencontre.

Les arguments, tout le monde les connait : il y a la coupe du monde alors, il faut bien jouer en semaine, puis bon, le diffuseur n’a que trois chaînes et il fallait disputer 4 rencontres ce mardi soir, c’est de ce fait compliqué pour tout le monde. Mais en attendant, le cochon payeur, qui va au stade, qui fait vivre son club et aussi les autres clubs en se déplaçant, et bien, il a l’impression que la Pro League se fout de son trombone, et on ne peut pas lui donner tort.

Quelle sera la prochaine étape ? Le dimanche matin ? Un mercredi à 14 h 00 ? On n’est plus à une décision ridicule de plus. La Pro League ne semble en effet ne pas en avoir honte…