Ronny Deila fait le point sur l'infirmerie du Standard de Liège avant le Clasico : Un joueur forfait, un autre incertain

Ce dimanche (18h30), Clasico au programme du côté de Sclessin entre le Standard de Liège et le Sporting d'Anderlecht.

Mercredi soir, le Standard de Liège a perdu Jacob Barrett Laursen et Gojko Cimirot sur blessure du côté de Malines. Les deux joueurs se sont tenus la cuisse avant de sortir. "Jacob ne sera pas disponible ce week-end, on ne sait pas combien de temps il sera out. Concernant Gojko, cela semble moins grave et il pourrait être présent pour le Clasico. Cela va être serré vu qu'il reste deux jours avant la rencontre. Renaud Emond est toujours blessé et a eu droit à des injections au niveau du genou. Il faudra attendre encore quelques semaines avant qu'il puisse effectuer son retour", a confié Ronny Deila avant d'évoquer les bonnes nouvelles. "Kostas Laifis était très proche de revenir lors de la rencontre précédente, il est prêt pour dimanche tout comme Nathan Ngoy. Gilles Dewaele est également fit, nous avions pris quelques précautions en le sortant mercredi", a expliqué le technicien norvégien.

"Je suis inquiet car nous devons comprendre et trouver l'origine de ces blessures musculaires qui sont trop nombreuses. C'était des pubalgies en début de saison et là ce sont les ischios. Cela fait longtemps que nous n'avons pas joué trois matchs en une semaine, mais on espère que ce sera le cas la saison prochaine avec les joutes européennes. J'espère que nous allons trouver des solutions et nous améliorer au niveau de la récupération après les rencontres. Nous devons encore grandir, progresser et faire mieux", a expliqué le coach des Rouches.