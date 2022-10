Toujours touché par une grosse intoxication alimentaire, OHL doit de nouveau se passer de plusieurs joueurs

Mardi, OHL avait neuf joueurs malades pour le match contre Eupen en raison d'une intoxication alimentaire.

L'entraîneur Marc Brys ne parviendra pas à récupérer tout le monde pour le match de samedi contre le STVV. "Certains vont mieux, mais d'autres ne se sont pas du tout entraînés et d'autres encore sont tombés malades", a déclaré Brys à Het Laatste Nieuws.

Six joueurs n'ont pas pu s'entraîner cette semaine. "Ce match à Eupen, avec un corps affaibli après avoir vomi plusieurs fois, était nuisible pour la suite".

Ce n'est qu'après le match de mardi que Brys a sorti l'histoire. "Nous avons envisagé d'informer tout le monde, y compris les supporters, plus tôt, mais nous ne voulions pas que notre adversaire soit averti et en profite. L'approche était de garder les chances de gagner le match aussi élevées que possible."