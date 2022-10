Un ancien Brugeois sur le banc d'Anderlecht?

D'après une source néerlandophone, il aurait été contacté.

Felice Mazzù a été limogé ce lundi matin, et les noms vont commencer à être cités. Cela n’a d’ailleurs pas longtemps attendu puisque VTM annonce dans la foulée que le Sporting d’Anderlecht penserait à Ivan Leko.

L’ancien entraîneur de STVV, du Club de Bruges et de l’Antwerp est actuellement en Chine et pourrait dès lors faire son retour en Pro League d’ici peu. Il reste à voir si cela pourrait se concrétiser. On imagine surtout le mécontentement des supporters bruxellois si le Sporting venait à engager un ancien Brugeois.

Cela parait au final peu probable que cela se concrétise.