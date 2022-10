Robin Veldman : un entraîneur qui ressemble plus à Kompany qu'à Mazzù

Robin Veldman est le nouvel entraîneur d'Anderlecht pour une durée indéterminée. Le Néerlandais de 36 ans a obtenu de très bons résultats avec les RSCA Futures et leur a également fait jouer un beau football. Un homme qu'ils apprécient beaucoup à Anderlecht et qu'ils ne veulent pas perdre non plus.

Robin Veldman va assurer l'interim du côté du Sporting d'Anderlecht. Il devrait idéalement rester chez les Mauves pendant de nombreuses années, car il est l'un des piliers qui ont permis au club de retrouver son niveau d'antanchez les jeunes. Un homme avec une vision.

Il a commencé sa carrière d'entraîneur très tôt, obtenant de bons résultats avec les jeunes de Heerenveen, où il a également été analyste vidéo pendant un certain temps. En 2017, l'Ajax est venu le chercher. De Toekomst - le célèbre complexe d'entraînement des Amstellodamois - nous attendait et nous ne pouvions pas passer à côté. Là aussi, il a été largement salué pour son savoir-faire et c'est avec beaucoup de réticence qu'ils l'ont vu partir pour Anderlecht il y a un an.

Veldman devait mener les U23 en D1B et faciliter le passage vers l'équipe A. Il l'a fait avec verve. La saison dernière, les jeunes d'Anderlecht n'ont dû reconnaître leur supériorité que face à un Jong Genk très fort. Mais cette saison, ils ont surpris avec un début presque parfait en Challenger Pro League. Beaucoup de possession de balle, de domination, de construction par derrière et beaucoup de joueurs qui courent. Cela vous semble familier ?

Boeckx

Oui, c'est un peu la philosophie de Vincent Kompany. C'est donc Kompany - ainsi que Peter Verbeke - qui a réussi à le convaincre de quitter l'Ajax pour Anderlecht. À Bruxelles, il se verrait confier encore plus de responsabilités. Ainsi, lors des matchs de l'équipe A, il s'asseyait invariablement près du tableau. Une caisse de résonance.

Comme Kompany, il veut voir un football soigné et des lignes de course claires. Il y aura beaucoup de discussions tactiques dans les jours et les semaines à venir. Avec les jeunes gars, il a frappé fort. Avec Frank Boeckx, il dispose d'un assistant et d'un entraîneur des gardiens de but ayant le même état d'esprit. C'est aussi pour cela qu'il a insisté pour le faire venir dans l'équipe A et que Guillaume Gillet passe chez les RSCA Futures avec Samba Diawara.

Il n'a pas d'expérience avec les joueurs plus âgés, mais cela devra se voir dans les semaines à venir. Dans tous les cas, les joueurs seront rappelés à leurs devoirs. Et il a le soutien des supporters. Alors oui, tâche 1 : éviter qu'Anderlecht soit en difficulté et s'éloigne de la zone de relégation avant la Coupe du Monde.