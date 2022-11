"La semaine la plus importante de la saison" pour les Buffalos

La Gantoise va jouer son avenir européen, jeudi soir, avant d'accueillir le champion en titre, dimanche prochain.

Après le partage concédé sur la pelouse d'OHL dimanche soir, c'est une semaine décisive qui attend les Gantois. Jeudi, les Buffalos vont tenter de se qualifier pour la suite de la compétition en Conference League, et dimanche, ils accueilleront le Club de Bruges dans le cadre de la 16e journée de Pro League.

Et Paul Nardi mesure l'importance des deux rencontres qui arrivent. "On peut dire que c'est la semaine la plus importante de la saison jusqu'ici", reconnaissait-il, dimanche soir. "Contre Molde, seule la victoire suffira pour passer et contre Bruges, c'est un match très important pour nos supporters, mais aussi pour nous."

Un match d'autant plus important que les Buffalos accusent déjà huit points de retard sur le top 4. "On est dans une période difficile, mais il n'y a pas de panique. L'objectif, est de gagner dimanche et de revenir à cinq points de Bruges", insiste encore Paul Nardi.